Dersau / Vierhusen: Zeugen gesucht nach gefährlichem Überholmanöver mit anschließender Fahrerflucht auf B 430

Dersau / Vierhusen (ots) - Montagmorgen musste der Fahrer eines

Mazda einem entgegenkommenden Wagen auf der Bundesstraße 430 zwischen

Vierhusen und Dersau ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

An seinem Wagen entstand dennoch Sachschaden. Das überholende

Fahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle.



Gegen 07:30 Uhr befuhr der 57 Jahre alte Mazda-Fahrer die

Bundesstraße von Vierhusen kommend in Richtung Dersau, als ihm ein

Wagen auf seiner Fahrspur während des Überholvorgangs einer

Fahrzeugkolonne entgegen kam. Um einen Frontalzusammenstoß zu

vermeiden, scherte er nach rechts auf die Bankette aus. Der Mazda

wurde leicht beschädigt.



Die Polizeistation Wankendorf hat die Ermittlungen aufgenommen und

sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem Fahrer des überholenden Wagens

machen können. Hinweise nehmen die Beamten unter 04326 / 610

entgegen.



Matthias Arends









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen