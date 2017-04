Damp / Kreis RD-ECK - Altarkerze gestohlen

Damp / Kreis RD-ECK (ots) - 170414-2-pdnms Altarkerze gestohlen



Damp / Kreis RD-ECK. Der Seelsorger der

St.-Elisabeth-Kirchengemeinde zeigte den Diebstahl einer Altarkerze

an. Als Tatzeit kommt Donnerstag (13.04.17) zwischen 12 Uhr und 18

Uhr in Betracht. Das Gebäude war zu dem Zeitpunkt nicht verschlossen.

Nach Angaben des Anzeigenden wurden schon wiederholt Kerzen

gestohlen, die Diebstähle bislang jedoch nicht angezeigt. Die Polizei

in Damp bittet um sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat(en)

unter der Rufnummer 04352/2310.



Sönke Hinrichs









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

