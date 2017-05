Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus

Ratzeburg (ots) - Jersbek



Am 02.05.2017, gegen 18.05 Uhr, meldete ein Nachbar über Notruf,

dass der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in der Langereihe in

Jersbek brennen würde. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen

schon Flammen aus dem Dach. Der Dachstuhl brannte vollständig ab. Der

einzige Hausbewohner konnte das Gebäude rechtzeitig und unverletzt

verlassen. Kurzfristig, für den Zeitraum von ca. einer Stunde, wurden

die benachbarten Anwohner evakuiert. Der entstandene Sachschaden

dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. Die genaue Brandursache

steht noch nicht fest. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung

liegen nicht vor. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die

Langereihe voll gesperrt werden. Die Sperrung konnte gegen 23.00 Uhr

wieder aufgehoben werden.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

Holger Meier

- Stabsstelle / Presse -

Telefon: 04541/809-2010



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

