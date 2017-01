Bundespolizei verhaftet auf der BAB 11 Mann mit drei Haftbefehlen/ Schlagringe sichergestellt

Pasewalk/ Pomellen (ots) - Kurz nach Mitternacht des heutigen

Tages, gegen 00:50 Uhr, haben Beamte der Bundespolizeiinspektion

Pasewalk auf der BAB 11 in einem polnischen Transporter verbotene

Gegenstände nach dem Waffengesetz festgestellt. Im Rucksack des

20-jährigen polnischen Fahrers haben sich zum Zeitpunkt der Kontrolle

u.a. zwei Schlagringe sowie drei Patronen einer Gewehrmunition

befunden. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Gegen den Mann aus

dem polnischen Gdynia wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren

wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er seine Reise

nach Polen fortsetzen.



Anders erging es auf der BAB 11 nur knapp eine Stunde später einem

48-jährigen Mann aus dem polnischen Poznan (Posen). Gegen ihn lagen

gleich drei Strafvollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaften

Berlin und Frankfurt (Oder) wegen begangener Diebstahlstaten aus dem

Jahr 2015 vor. Demnach hätte der polnische Staatsangehörige eine

Geldstrafe von insgesamt 3.495 Euro entrichten müssen. Da er diese

Summe vor Ort nicht aufbringen konnte, wurde er durch die

Bundespolizisten noch in den Nachtstunden in die

Justizvollzugsanstalt Neubrandenburg gebracht, wo er jetzt eine

Ersatzfreiheitsstrafe von insgesamt 231 Tagen verbüßen muss.



Hinweis: Eine Bildaufnahme eines sichergestellten Schlagrings

kann auf Anfrage bereitgestellt werden.









Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk, übermittelt durch news aktuell

