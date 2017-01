Büsum: Verwirrter zieht Schreckschuss Waffe auf Weihnachtsmarkt

Büsum (ots) - Am 31.12.16, gegen 19.00 Uhr, kam es im

Fußgängerbereich der Alleestraße in Büsum zu einer Bedrohung. Ein 37

jähriger Büsumer hatte auf dem Weihnachtsmarkt Passanten und

Budenbesitzer mit einer Schreckschuss Waffe bedroht. Dabei schrie er

laut und fuchtelte vor den Passanten herum. Ein beherzter Zeuge

konnte dem Mann die Waffe abnehmen. Die eintreffende Polizei brachte

den immer noch sehr aufgebrachten Büsumer zunächst zu Boden und

informierte aufgrund seines verwirrten Zustandes einen Rettungswagen,

der ihn dann zunächst ins WKK nach Heide brachte. Der Schreckschuss

Revolver wurde sichergestellt. Die in der Trommel befindlichen

Schreckschuss Patronen waren alle bereits abgefeuert worden -

allerdings nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Gegen den Büsumer wird eine

Anzeige wegen Bedrohung geschrieben.



Stefan Hinrichs









Rückfragen bitte an:

Stefan Hinrichs

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2002

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen