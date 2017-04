Brunsbüttel: Zeugen nach Garagenbrand gesucht!

Brunsbüttel (ots) - Nach dem Brand eines Garagenkomplexes in der

Nacht zum vergangenen Sonntag in Brunsbüttel laufen die Ermittlungen

der Heider Kripo auf Hochtouren. Aktuell schließen die Beamten eine

Brandstiftung nicht aus und suchen dringend nach Zeugen, die

verdächtige Beobachtungen gemacht haben.



Kurz vor 01.30 Uhr entdeckten Zeugen die in Flammen stehenden

Garagen in der Koogstraße und alarmierten Polizei und Feuerwehr.

Glücklicherweise gelang es den Löschkräften, das Übergreifen der

Flammen auf benachbarte Gartenhäuser zu verhindern und den Brand

schließlich zu löschen. Nach Einschätzung der Brandermittler dürfte

die Schadenssumme im unteren fünfstelligen Bereich liegen, vermutlich

ist das Gebäude einer Brandstiftung zum Opfer gefallen.



Zeugen, die im Bereich des Brandortes verdächtige Personen oder

Fahrzeuge wahrgenommen haben, sollten sich mit der Heider Kripo unter

der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

