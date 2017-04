Brunsbüttel: Wer vermisst ein schwarzes Herrenfahrrad?

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Brunsbüttel (ots) -



Dienstagnachmittag hat die Polizei nach dem Hinweis eines Zeugen

ein gut erhaltenes Fahrrad aus der Brunsbütteler Braake gefischt.

Recherchen nach dem Eigentümer verliefen bisher negativ. Über die

Veröffentlichung eines Fotos erhoffen sich die Ermittler nun,

denjenigen doch noch ermitteln zu können.



Gegen 16.40 Uhr beobachtete ein Zeuge zwei junge Menschen dabei,

wie sie ein Fahrrad in die Braake warfen. Er informierte die Polizei,

die das Zweirad dann aus dem Flüsschen zog und in Verwahrung nahm.

Die Ermittlungen zu dem Besitzer und den beiden Kindern oder

Jugendlichen verliefen bis heute erfolglos. Wer Hinweise zu ihnen

geben kann, sollte sich in Brunsbüttel bei der Polizei unter der

Telefonnummer 04852 / 60240 melden.



Im Anhang an die Meldung befindet sich ein Bild des Rades, das von

der Firma vsffahrradmanufaktur stammt und vom Modell T 50 ist.



Merle Neufeld









