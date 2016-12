Brunsbüttel: Rätselhafter Angriff auf Autofahrerin

Brunsbüttel (ots) - Nach einem räuberischen Angriff auf eine

Autofahrerin am Donnerstagabend in Brunsbüttel sucht die Kripo nach

Zeugen, die Hinweise auf die drei Täter geben können.



Um 18.20 Uhr war die Geschädigte in einem VW auf der Straße Unter

dem Deiche unterwegs. Als sie sich auf der auf eine Fahrspur

verengten dortigen Brücke befand, musste sie anhalten, da sich mitten

auf der Straße eine männliche Person aufhielt. Nachdem sie gänzlich

zum Stehen gekommen war, traten weitere zwei Männer an ihren Wagen

heran und versuchten die Fahrzeugtüren zu öffnen. Das Vorhaben

scheiterte jedoch an der automatischen Türverriegelung. Die

Geschädigte fuhr schließlich wieder an und entfernte sich zügig. Zu

Hause angekommen, informierte sie dann die Polizei. Eine Fahndung

nach den Personen, die laut der 37-Jährigen aggressiv waren und eine

fremde Sprache sprachen, verlief negativ. Die Männer sollen 25 bis 30

Jahre alt gewesen sein, einer trug eine Jeansjacke mit Kapuzenshirt

darunter, ein anderer eine Lederjacke - möglicherweise hatte er einen

Bart.



Die Hintergründe der Tat sind bis jetzt völlig unklar. Zeugen, die

Hinweise auf die Männer geben können, sollten sich mit der Heider

Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

