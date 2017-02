Brunsbüttel: Beleidigung nach Verwarngeld

Brunsbüttel (ots) - Am Montagnachmittag hat ein Verkehrsteilnehmer

das Polizeirevier Brunsbüttel aufgesucht und sich über eine ihm

ausgestellte Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Parkens in zweiter

Reihe beschwert.



Um 14:30 Uhr erschien der 42-jährige Autofahrer auf dem

Polizeirevier Brunsbüttel und machte seinem Unmut über das

ausgestellte Ticket Luft. Dem vorausgegangen war, dass er seinen

Transporter in der Koogstraße in zweiter Reihe parkte und eine

Streife ihn erwischte. Im Zuge seiner Uneinsichtigkeit beschimpfte er

drei Polizeibeamte heftig, was ihm eine Beleidigungsanzeige und den

Verweis von der Wache einbrachte. Unglaublich, aber nach wenigen

Minuten stand sein Fahrzeug wieder in zweiter Reihe und Beamte

ertappten ihn erneut. Dieses Ticket hat der Mann erstaunlicherweise

kommentarlos entgegen genommen - offenbar hat die Einsicht dann doch

gesiegt.









