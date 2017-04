Brokstedt: Unfall an Kreuzung in Brokstedt

Brokstedt (ots) - Montagnachmittag hat sich in Brokstedt ein

Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen ereignet, bei dem eine

Fahrzeugführerin leichte Verletzungen erlitt. Der entstandene

Gesamtsachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.



Um 15.15 Uhr war ein Neumünsteraner mit seinem Ford Transit auf

der Kirchenstraße in Richtung Osten unterwegs. An der Kreuzung zur

Straße Dörnbek beabsichtigte er nach links abzubiegen und missachtete

dabei die Vorfahrt einer Frau, die mit ihrem Subaru die Straße

Dörnbek aus Richtung Bad Bramstedt kommend befuhr. Die beiden

Fahrzeuge kollidierten miteinander, wobei an den Wagen ein Schaden

von je etwa 3.000 Euro entstand. Die 56-jährige Insassin des Subarus

klagte nach dem Unglück über Schmerzen im Schulterbereich und wollte

selbständig einen Arzt aufsuchen. Der Unfallverursacher blieb

unverletzt.



