Brickeln: Zeuge nach Unfallflucht gesucht!

Brickeln (ots) - Bereits am Dienstag ist es in Brickeln zu einem

Unfall im Begegnungsverkehr gekommen. Der Verursacher entfernte sich

unerlaubt vom Ort des Geschehens, die Polizei sucht nun nach Zeugen.



Um 10.00 Uhr war der Geschädigte mit seinem Wagen auf der Straße

Papenknüll in Richtung Burg unterwegs In Höhe des Sportplatzes kam

ihm ein weißer PKW entgegen, der die Fahrbahnmitte befuhr. Der

Anzeigende musste ausweichen, und dennoch kam es zu einer Berührung

der Fahrzeuge, wobei der Außenspiegel des Autos des Geschädigten zu

Bruch ging. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbeirrt fort -

ein Warten auf seine Rückkehr war vergeblich.



Laut dem Anzeigenden befand sich während des Vorfalls ein Fahrzeug

mit Anhänger hinter seinem. Möglicherweise kann der Fahrer Angaben zu

dem Flüchtigen machen. Daher sollte er sich bei der Polizei in Burg

unter der Telefonnummer 04825 / 2310 melden. Dies gilt natürlich auch

für denjenigen, der am Steuer des weißen Kleinwagens saß.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

