Breklum (NF) - Zeugen nach Pkw- und Carportbrand gesucht

Breklum (NF) (ots) - Nachdem ein Carport und ein darin

befindliches Fahrzeug in der Silvesternacht in Breklum erheblich

beschädigt wurden, sucht die Kriminalpolizei Niebüll nach Zeugen.



Gegen 00.55 Uhr hatten Anwohner im Riddorfer Ring das Feuer

bemerkt und Feuerwehr sowie Polizei alarmiert. Bis zum Eintreffen der

Freiwilligen Feuerwehren Breklum, Struckum und Bredstedt versuchten

die Anwohner zu verhindern, dass der Brand auf einen angrenzenden

Schuppen übergreift. Die Kriminalpolizei übernahm am Abend die

Ermittlungen zur Brandursache. Gegen 00.30 und 01.00 Uhr fielen

Zeugen eine dreiköpfige Gruppe Jugendlicher in dem Bereich auf, die

mit Leuchtmunition hantierten. Ob diese möglicherweise mit dem Brand

in Zusammenhang stehen, ist nicht bekannt. Zusätzlich gibt es auf der

Plattform "YouTube" ein Video von dem Carportbrand. Die

Kriminalpolizei sucht neben Zeugen auch nach dem Verantwortlichen des

Videos. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Niebüll

unter 04661-40110 entgegen.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Franziska Jurga

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

