Bredstedt: Feuer in Einfamilienhaus

Bredstedt (ots) - Mittwochabend gegen 21:00 Uhr brannte es im

Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in der Bredstedter Innenstadt.

Menschen kamen nicht zu Schaden.



Das Einfamilienhaus ist derzeit leer stehend. Zeugen hatten das

Feuer bemerkt und die Rettungsleitstelle angerufen.



Angaben zur Brandursache können derzeit nicht gemacht werden. Es

entstand ein Sachschaden von ca. 100.000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen

aufgenommen.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

