Neumünster (ots) - 170128-1-PDNMS- Brandstifter festgenommen



Neumünster



Zivilbeamte der Polizei Neumünster konnten am 27.01.17 gegen 20,50

Uhr zwei jugendliche Brandstifter auf frischer Tat ertappen und

festnehmen. Die beiden 16 und 17 jährigen Jungen wurden dabei

beobachtet, wie sie einen Altpapiercontainer in einem Hinterhof im

Kuhberg 28 in Neumünster in Brand steckten. Die Beamten griffen

sofort zu und nahmen die Jugendlichen fest. Bevor sich das Feuer

ausbreiten konnte wurde der Container mit einem Feuerlöscher durch

die Beamten gelöscht. Dadurch konnte ein größerer Schaden verhindert

werden. Zur Sicherheit wurde die Feuerwehr Neumünster alarmiert, die

sich dann professionell um den Container kümmerte. Durch das schnelle

Eingreifen ist, wenn überhaupt, lediglich geringer Sachschaden an dem

Papiercontainer entstanden. Die Jugendlichen wurden der

Kriminalpolizei übergeben und später von ihren Eltern abgeholt.



Michael Mihlan









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neum?nster, übermittelt durch news aktuell

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen