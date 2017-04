BPOLI-See: 7 Schülerinnen schnupperten "Seeluft" bei der Bundespolizeiinspektion See Neustadt

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Spannend, interessant und lustig......der "Girls Day 2017" bei der

Bundespolizeiinspektion See Neustadt ging für alle Teilnehmerinnen

viel zu schnell vorbei! Nachdem der stellv. Inspektionsleiter der

Bundespolizeiinspektion See Neustadt die jungen Damen begrüßt hatte,

wurden sie in die Aufgaben der Bundespolizei See eingewiesen. Das

abwechslungsreiche Programm wurde von den Schülerinnen mit großem

Interesse aufgenommen. Der laute Anflug des maritimen

Bundespolizeihubschraubers und die anschließende Besichtigung waren

sichtlich beeindruckend. Besonders das anschließende Einsatztraining

mit Körperschutzausstattung vermittelte neue Eindrücke des

Polizeiberufes. Der Abschluss bildete eine Mitfahrt auf dem in

Neustadt i.H. beheimateten Bundespolizeieinsatzschiff BP 25

"BAYREUTH". Auf See lernten die 7 Schülerinnen das richtige Bordleben

kennen. Dazu gehörte auch ein leckeres Mittagessen vom Smut

(Bordkoch) mit allem "drum und dran". Eine rasante Fahrt mit dem

Kontrollboot über die Ostsee rundete den erlebnisreichen Tag der

Mädchen ab. Die Schülerinnen und wurden anschließend nach einem

vielseitigen Tag mit neuen Erfahrungen verabschiedet.









