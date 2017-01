Bad Segeberg, Klein Rönnau, Wahlstedt / Anhalte- und Sichtkontrolle zur Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstag, den 19.01.17, führte die

Polizei zur Bekämpfung der Wohnungseinbrüche eine Anhalte- und

Sichtkontrolle in den Bereichen Bad Segeberg, Klein Rönnau und

Wahlstedt durch (siehe hierzu auch:

von 14.00 bis 20.00 Uhr kontrollierten rund 50 Beamte an

verschiedenen stationären Kontrollstellen und bei mobilen Kontrollen

177 Fahrzeuge. Hierbei wurden drei Straftaten (ein Verstoß gegen das

Pflichtversicherungsgesetz, einmal Fahren ohne Fahrerlaubnis und eine

Urkundenfälschung) und zwei Ordnungswidrigkeiten (ein Verstoß gegen

das Fahrpersonalgesetz und eine Fahrt unter Drogeneinfluss)

aufgedeckt. Eine Person war zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben

und bei zwei Personen wird ermittelt, ob diese eventuell mit

Wohnungseinbrüchen in Zusammenhang stehen können. Die eingesetzten

Beamten erhielten während der Kontrolle viel Zuspruch aus der

Bevölkerung. Um 18.13 Uhr wurde in Wahlstedt dann ein versuchter

Einbruch in eine Doppelhaushälfte im Westpreußenring gemeldet. Obwohl

die eingesetzten Beamten den Tatort keine fünf Minuten nach dem

Eingang des Notrufes erreichten, konnte eine sofortige Fahndung nicht

zum Ergreifen des Täters führen. Eine Täterbeschreibung liegt hier

nicht vor. Bekannt ist aber, dass der Täter kurz vor dem

Einbruchsversuch an der Haustür geklingelt hatte. Eventuelle Hinweise

hierzu bitte an die Kriminalpolizei Bad Segeberg unter 04551-8840.

Weitere Einbrüche bzw. Einbruchsversuche wurden im Bereich Bad

Segeberg, Klein Rönnau und Wahlstedt seit Kontrollbeginn bis zur

Veröffentlichung dieser Pressemitteilung nicht gemeldet.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 0

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

