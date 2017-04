Bad Segeberg, Kastanienweg / Polizei erbittet Hinweise nach Raubüberfall

Bad Segeberg (ots) - Am Samstag, den 15.04.17, kam es in Bad

Segeberg zu einem Raubüberfall. Zwischen 01.30 und 04.30 Uhr brachen

vier maskierte und dunkel gekleidete Männer in ein Tagungszentrum im

Kastanienweg ein. Hier überwältigten sie einen Wachdienstmitarbeiter

und fesselten diesen. Anschließend entwendeten sie mehrere Beamer,

einen Fernseher und Münzgeld aus mehreren im Gebäude aufgestellten

Getränkeautomaten und flüchteten dann mit einem unbekannten Pkw. Der

Wachdienstmitarbeiter blieb unverletzt. Er konnte sich selbst soweit

befreien, dass er Hilfe rufen konnte. Die genaue Schadenshöhe ist

noch nicht bekannt. Die Täter werden wie folgt beschrieben: männlich,

zwischen 18 und 22 Jahren, mit Sturmhaube maskiert, dunkel gekleidet.

Eine Person sprach deutsch; die drei anderen untereinander arabisch.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet unter 04551-8840 um Hinweise.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 0

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

