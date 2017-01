Bad Segeberg, Hamburger Straße / Raubüberfall auf Tankstelle

Bad Segeberg (ots) - Am Dienstagabend, den 24.01.2017, kam es in

Bad Segeberg um kurz vor 22.00 Uhr zu einem Raubüberfall auf eine

Tankstelle. Ein unbekannter männlicher Täter betrat maskiert den

Verkaufsraum der Avia-Tankstelle in der Hamburger Straße, hielt der

Kassiererin eine Schusswaffe vor und ließ sich die Kasseneinlage

aushändigen. Der Tankstellenpächter kam ihr zu Hilfe, wurde aber vom

Täter verjagt. Während der Pächter die Polizei zur Hilfe rief, nahm

der Täter einen dreistelligen Geldbetrag an sich und flüchtete in

Richtung Theodor-Storm-Straße. Hierbei rannte er noch einen Zeugen

um, der sich dadurch leicht verletzte. Eine sofortige Fahndung nach

dem Täter verlief erfolglos. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, etwa 1,90 m groß, schwarzer Trainingsanzug mit einem weißem

Streifen, schwarze Turnschuhe, schwarze Handschuhe, nach vorn

gebeugter Gang. Der Täter sprach während der Tatausführung englisch.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet unter 04551-8840 um Hinweise. Wer hat die Tat oder eventuelle

Vorbereitungshandlungen beobachtet? Wer kann Hinweise zum Täter

geben?









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 0

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

