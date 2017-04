Bad Bramstedt / Polizei bittet mithilfe eines Phantombildes und eines Videoprints um Hinweise zu einem Räuber

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Bad Segeberg (ots) -



Am 03.04.17 und am 08.04.17 kam es in Bad Bramstedt zu

Raubüberfällen auf zwei Tankstellen. Siehe hierzu:

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3609399 und

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3604467 .Die Polizei

bittet jetzt mithilfe eines Phantombildes und eines Videoprints um

Hinweise zu dem Täter. Der Täter ist etwa 35-40 Jahre alt und etwa

180 bis 200 cm groß. Er trug eine schwarze Mütze mit zwei aufgenähten

Buchstaben, eine schwarze Jacke, eine Jeans, dunkle Handschuhe mit

rotem Handrücken und sprach Deutsch, möglicherweise mit einem

osteuropäischen Akzent. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Bad

Segeberg unter 04551-8840.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 0

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell