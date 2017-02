BAB7/Jalmer Moor: Schwerer Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

BAB7/Jalmer Moor (ots) - Donnerstagabend, kurz nach 19:00 Uhr,

ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 7 in Richtung

Süden in Höhe des Rastplatzes Jalmer Moor. Ein VW Golf fuhr

vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf einen

vorausfahrenden Sattelzug.



Der 22-jährige Beifahrer wurde von den Rettungskräften aus dem

Fahrzeug befreit und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein

Krankenhaus eingeliefert. Ein 42-jähriger Mitfahrer erlitt leichte

Verletzungen und konnte das Krankenhaus nach erfolgter Behandlung

wieder verlassen.



Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer des Golfs nach dem Unfall

weggelaufen. Da aufgrund des Unfallbildes davon auszugehen war, dass

der Fahrer erheblich verletzt sein könnte, wurde eine umfangreiche

Suche mit Polizeihunden und Suchhunden einer Rettungsstaffel, Kräften

der Freiwilligen Feuerwehren und einer Wärmebilddrohne eingeleitet.

Die Suche wurde in der Nacht erfolglos abgebrochen.



Der Golf wurde bei dem Unfall total zerstört und für die weiteren

Ermittlungen sichergestellt. Der beschädigte Lkw war nicht mehr

fahrfähig und wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Zur

Feststellung der Fahreridentität wurde ein Beweisverfahren

eingeleitet. Die Ermittlungen des Polizei-Autobahnreviers Schuby

dauern an.



Die Autobahn war nach 7 ½ Stunden wieder freigegeben.









Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

