BAB A7 / Großenaspe / Kreis SE - Zwei Leichtverletzte nach Unfall

BAB A7 / Großenaspe / Kreis SE (ots) - 161223-1-pdnms Zwei

Leichtverletzte nach Unfall auf der A7



BAB A7 / Großenaspe. Die beiden Insassen (weiblich, 56 / männlich,

61) eines Nissan Duke wurden heute (23.12.16, 06.50 Uhr) bei einem

Alleinunfall auf der A7 zwischen Großenaspe und Bad Bramstedt leicht

verletzt. Der Pkw wurde stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf

rund 20000 Euro geschätzt. Die Richtungsfahrbahn Hamburg musste bis 8

Uhr voll gesperrt, danach konnte der sich bis Neumünster-Süd

aufstauende Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei geführt

werden. Seit 08.45 Uhr ist die Autobahn wieder frei. Nach ersten

Erkenntnissen der Autobahnpolizei Neumünster waren der 61-jährige

Fahrer und seine Beifahrerin in Richtung Norden unterwegs, als der

Pkw im Baustellenbereich mit der Außenschutzplanke kollidierte, abhob

und auf die Gegenfahrbahn schleuderte. Dort blieb der Nissan auf dem

Dach liegen.



