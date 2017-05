B 76 / Kosel / Kreis RD-ECK - Unfallzeuge gesucht

B 76 / Kosel / Kreis RD-ECK (ots) - 170502-pdnms Unfallzeuge

B 76 / Kosel / Kreis RD-ECK. Siehe unsere Meldung 170317-2-pdnms.

Ein 24-jähriger Motorradfahrer war Donnerstag, 16.03.17, 16.50 Uhr,

bei einem schweren Unfall auf der B 76 bei Kosel tödlich verletzt

worden. Seine 20-jährige Sozia erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Die Polizeistation in Rieseby ist mit der Bearbeitung des Unfalls

betraut. Wie im Rahmen der Ermittlungen bekannt wurde, soll der

Motorradfahrer kurz vor dem Unfall einen in Richtung Eckernförde

fahrenden Lkw überholt haben. Die Polizei geht davon aus, dass der

Lastwagenfahrer den Unfall beobachtet haben könnte. Er wird deshalb

gebeten, sich mit der Polizei in Rieseby unter der Rufnummer

04355/510 oder der Polizei in Eckernförde unter 04351/9080 in

Verbindung zu setzen.



