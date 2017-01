B 430 / Aukrug / Kreis RD-ECK - Hoher Sachschaden nach Unfall

B 430 / Aukrug / Kreis RD-ECK (ots) - 170112-1-pdnms Hoher

Sachschaden nach Unfall mit Sattelzug



B 430 / Aukrug / Kreis RD-ECK. Sachschaden in Höhe von mindestens

50000 Euro entstand Mittwochnachmittag (11.01.17, 16.40 Uhr) auf der

B 430 in Höhe Helenenhof. Der Fahrer (73) eines Sattelzuges aus

Lübeck war mit Fahrtrichtung Neumünster nach rechts auf die Bankette

geraten. Der leere Auflieger stellte sich quer und schob die

Zugmaschine rechts in den Graben. Der Fahrer wurde leicht verletzt

und vorsorglich in das Krankenhaus nach Neumünster gebracht. Ein

Abschleppunternehmen musste den verkeilten Sattelzug entfernen. Die B

430 war bis 18.30 Uhr vollständig gesperrt.



Sönke Hinrichs









