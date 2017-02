Aukrug / Kreis RD-ECK - Telefonanlage wieder in Betrieb

Aukrug / Kreis RD-ECK (ots) - 170208-1-pdnms Telefonanlage

wieder in Betrieb



Aukrug / Kreis RD-ECK. Die Telefonanlage der Polizeistation Aukrug

ist wieder in Betrieb. Die Dienststelle ist wieder erreichbar über

den Anschluss 04873/310. In dringenden Fällen wählen Sie den Ruf 110.



Sönke Hinrichs









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neum?nster, übermittelt durch news aktuell

