Albersdorf: Wem gehört das Damenrad?

Albersdorf (ots) - Die Beamten der Polizeistation Albersdorf

suchen nach der Eigentümerin eines Damenrades, das nach derzeitigen

Erkenntnissen bei einem Diebstahl abhandengekommen ist und sich nun

in der Obhut der Polizisten befindet.



Bereits am 21. Dezember 2016 dürfte ein junges Mädchen in den

Abendstunden das lilafarbene Zweirad am Bahnhof in Alberdorf

entwendet haben. Dank der Schwester der Jugendlichen befindet sich

das Rad nun auf der Polizeistation in Albersdorf - ein Geschädigter

oder eine Geschädigte hat sich dort allerdings bis jetzt nicht

gemeldet. Die Beamten bitten daher, dass sich der oder die Bestohlene

unter der Telefonnummer 04835 / 310 meldet, um das lilafarbene,

durchaus fahrbereite Zweirad in Empfang zu nehmen.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen