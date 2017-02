Albersdorf: Einbruch in Bäckerei-Filiale

Albersdorf (ots) - In der Nacht zum Samstag ist es in Albersdorf

zu einem Einbruch in die Filiale einer Bäckerei gekommen. Die Täter

entwendeten einen Kaffeeautomaten, die Polizei sucht nun nach Zeugen.



In der Zeit von Freitag, 18.30 Uhr, bis Samstag, 04.15 Uhr,

verschafften sich Unbekannte gewaltsam über eine Tür Zutritt zu dem

Geschäft in der Oesterstraße. Aus dem Inneren stahlen sie einen

Kaffeeautomaten im Wert von mindestens 2.000 Euro.



Spuren hinterließen die Eindringlinge keine. Zeugen, die Hinweise

auf die Täter geben können oder die zur Tatzeit verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, sollten sich daher mit der Kripo in

Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.



