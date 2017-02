20170204-1 Altenholz/ Kreis RD-ECK: Betrüger an der Haustür

Altenholz (ots) - Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung konnten

Beamte der Altenholzer Polizeistation gestern (03.02.17, 15:15 Uhr)

vier Männer im Ortsteil Stift kontrollieren, die dort auf dem

Grundstück eines Wohnhauses Arbeiten mit einem Hochdruckreiniger

durchführten.



Wie sich herausstellte, hatten die Arbeiter bei der 78-jährigen

Hausbesitzerin geklingelt und ihre Dienste angeboten. Die Frau

willigte ein, für die Reinigung einiger Wege und der Auffahrt auf

ihrem kleinen Grundstück 1200 EUR zu zahlen und übergab einen

Großteil der Summe auch gleich an einen der Männer.



Nach dem Eintreffen der Polizei wurden die Arbeiten eingestellt.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde das Geld beschlagnahmt.

Die Beschuldigten wurden nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung

wieder entlassen, ein Strafverfahren wegen Betruges wurde

eingeleitet.



Bereits am Mittwoch (01.02.17, 12:30 Uhr) hatte ein Anwohner im

Ortsteil Klausdorf drei Männer bemerkt, die dort bei mehreren

Einfamilienhäusern klingelten und offenbar die Reinigung von

Dachrinnen und Fassaden anboten.



Auch diese Personen konnten durch Polizeibeamte kontrolliert

werden. Die drei Männer aus Stade waren bereits wegen Betruges

polizeilich in Erscheinung getreten. Nach bisherigen Ermittlungen

kam es an diesem Tag nicht zu Straftaten. Allerdings wurde ein

Verfahren wegen Verstoßes gegen die Gewerbeordnung eingeleitet, denn

die Arbeiter hätten ihre Dienstleistung nicht an der Haustür anbieten

dürfen.



Die Polizei rät: Lassen Sie sich nicht von Personen, die

Dienstleistungen an der Haustür anbieten, unter Druck setzen.

Schließen Sie keine Verträge, auch nicht mündlich, sofort an der

Haustür ab. Sollen Arbeiten am Haus vergeben werden, informieren Sie

sich vorher bei Fachfirmen. Geben Sie der Polizei Hinweise zu

verdächtigen Personen über den Polizeiruf 110.



Kai Kröger









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon (heute): 0431 - 32 12 97



Original-Content von: Polizeidirektion Neum?nster, übermittelt durch news aktuell

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen