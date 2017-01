20170108-1 Eckernförde: Unfallbeteiligter gesucht

Eckernförde (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Freitag

(06.01.2017) sucht die Eckernförder Polizei einen Radfahrer, der

gegen 18:00 Uhr mit seinem Fahrrad die Bergstraße in Richtung

Prinzenstraße befuhr.



In Höhe der Hausnummer 16 querte ein 11-jähriger Junge die

Fahrbahn und wurde von dem Radfahrer erfasst. Der Junge erlitt

hierbei leichte Verletzungen. Der Radfahrer (ca. 40 Jahre alt,

bekleidet mit einer gelben Warnweste, einer schwarzen Mütze und

Stahlkappenschuhen) entfernte sich anschließend von der Unfallstelle,

ohne sich um das Kind zu kümmern.



Der Radfahrer und eventuelle Zeugen werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Eckernförde (Telefon 04351 - 908 110) zu melden.



Kai Kröger









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon (heute bis 11:30 Uhr): 0431 - 32 12 97



Original-Content von: Polizeidirektion Neum?nster, übermittelt durch news aktuell

