170505-1- Polizei warnt - Enkeltrickbetrüger wieder aktiv

Neumünster / Rendsburg / Eckernförde / Damp / Nortorf /Bordesholm

(ots) - 170505-1-pdnms Polizei warnt - Enkeltrickbetrüger wieder

aktiv



Neumünster / Rendsburg / Eckernförde / Damp / Nortorf /

Bordesholm / Am 04.05.2017 ist es wieder einmal zu diversen Anrufen

bei lebensälteren Menschen im gesamten Zuständigkeitsbereich der

Polizeidirektion Neumünster sowie im Randbereich Kiel gekommen. Die

Anrufer (männlich und weiblich) gaugelten finanzielle Notlagen oder

eine größere Anschaffung vor und versuchten so an Bargeldbeträge zu

gelangen, wobei die geforderten Summen zwischen 4.000 und 40.000 Euro

variierten. Dabei versuchten sie die Adressaten davon zu überzeugen,

dass sie die Enkelin bzw. der Enkel seien. In allen bislang bekannt

gewordenen Fällen (13 x PD Neumünster 5 x PD Kiel) gingen die

Angerufenen nicht auf die Forderungen ein. In der Regel wurden die

Gespräche durch Auflegen der Angerufenen beendet. Dazu rät auch die

Polizei. Derartigen Anrufen sollten die Betroffenen mit äußerstem

Misstrauen begegnen und keinerlei Angaben zu Vermögensverhältnissen

und möglichem Bargeld im Haus sowie zu Kontodaten machen. In jedem

Fall sollten Vertrauenspersonen (nahe Verwandte, gute Freunde) zu

Rate gezogen werden. Darüber hinaus sollte die Polizei sollte über

derartige Anrufe informiert werden (Polizeiruf 110), auch wenn es

nicht zur Tatvollendung gekommen ist.



