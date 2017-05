170503-2- Erheblicher Sachschaden nach Dachstuhlbrand.

Lindau / Groß Königsförde (ots) - 170503-2-pdnms Erheblicher

Sachschaden nach Dachstuhlbrand.



Lindau / Groß Königsförde / Am Vormittag des 03.05.2017, gegen

11.20Uhr wurde ein Feuer in Lindau, OT Groß Königsförde, in der

Dorfstraße gemeldet. Hier hatte der 69-jährige Hauseigentümer

Schweißarbeiten im i m Obergeschoss des Hauses vorgenommen und im

Nachgang hatte sich ein Feuer entwickelt, das von dem 69-jährigen

noch weitgehend selbst gelöscht wurde. Die Gemeindewehr Lindau

übernahm Nachlöscharbeiten und die Suche nach möglichen Brandnestern.

Der Hauseigentümer erlitt leichte Rauchgasbeeinträchtigungen, und

wurde am Einsatzort ambulant versorgt. Die Kriminalpolizei

Eckernförde übernahm die Ermittlungen. Zur Schadenshöhe können noch

keine gesicherten Angaben gemacht werden.



Rainer Wetzel









