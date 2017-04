170425-1- Unbelehrbar ohne Führerschein unterwegs

A 7 Neumünster (ots) - 170425-1-pdnms Unbelehrbar ohne

Führerschein unterwegs



A 7 Neumünster / Am 24.04.2017, gegen 15.51 Uhr kontrollierte

eine Funkstreifenbesatzung des Polizeiautobahnreviers Neumünster auf

der A 7, Fahrtrichtung Hamburg, zwischen den AS Neumünster Nord und

Mitte einen 41-jährigen Pkw-Fahrer aus Kiel. Bei der Kontrolle

stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz eines

Führescheins war. Die Befragungen und Ermittlungen ergaben, dass ihm

die Fahrerlaubnis bereits im Jahr 2014 entzogen worden war und er im

Jahr 2015 im Raum Frankfurt wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis

verurteilt wurde. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel wurde der

Pkw des uneinsichtigen Mannes beschlagnahmt und eingeschleppt. Er

selbst wird sich nun einem weiteren Strafverfahren wegen Fahren ohne

Fahrerlaubnis stellen müssen.



