170423-2-pdnms Seeunfall im Nord-Ostsee-Kanal

Breiholz (ots) - Breiholz, Kreis Rendsburg-Eckernförde/ Am

Samstagmorgen um 10.55 Uhr kollidierten in Höhe des Kanalkilometers

48, Gemeinde Breiholz, zwei Frachtschiffe im Nord-Ostsee-Kanal. Nach

dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde das MS "City of

Amsterdam" zuvor von einer Windböe erfasst und geriet so auf die

Gegenseite des Fahrwassers. Dort rammte sie das MS "Conmar Bay". An

beiden Schiffen kam es zu Beschädigungen. Personen wurden bei diesem

Zusammenstoß nicht verletzt. Zur genaueren Begutachtung der

Beschädigungen machten beide Schiffe in den nächstgelegenen Häfen

fest.



