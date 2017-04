Eckernförde (ots) - 170423-1-pdnms Couragierte Verkehrsteilnehmer

Eckernförde/In der Nacht von Freitag auf Samstag hatte ein 37 Jahre

alter Verkehrsteilnehmer seinen PKW im Nelkenweg in Eckernförde

abgestellt, um diesen zu entladen. Als er zu seinem PKW zurückkam,

saß eine ihm unbekannte Person auf dem Fahrersitz. Gemeinsam mit

einem Bekannten konnte die Person bis zum Eintreffen der Polizei

festgehalten werden. Bei der anschließenden Überprüfung dieser Person

wurde Stehlgut aus dem PKW festgestellt. Des Weiteren fanden die

eingesetzten Polizisten weiteres Diebesgut bei der Person. Der

17jährige Eckernförder räumte daraufhin ein, weitere Diebstähle

begangen zu haben. Darum werden mögliche weitere geschädigte Personen

gebeten, sich mit der Polizei in Eckernförde unter der Telefonnummer

04351/908-0 in Verbindung zu setzen.



