170209-3- Polizei bittet um Hinweise nach Einbruch

Boostedt / Neumünster (ots) - 170209-3-pdnms Polizei bittet um

Hinweise nach Einbruch



Boostedt / Neumünster / Am frühen gestrigen Abend (08.02.2017)

ist es im Bereich der Feldstraße, in Boostedt zu einem Einbruch in

ein Einfamilienhaus gekommen, infolgedessen die Polizei nun um

Hinweise aus der Nachbarschaft bittet. Bisher unbekannte Täter

begaben sich in der Zeit von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr auf das

Grundstück des Einfamilienhauses, verschafften sich gewaltsam Zutritt

zu dem Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten des Hauses. Sie

erbeuteten diversen Schmuck und einen Tresor, in dem sich unter

anderem Sammlermünzen befanden. Der Wert des erlangten Diebesgutes

ist noch nicht bekannt. Der aufgebrochene Tresor wurde am

Donnerstagmorgen (09.02.2017) in Neumünster, in der

Kleingartenkolonie Hans-Sass an einem Trampelpfad zur Stör hin

aufgefunden. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen

aufgenommen. Hinweise zu dem Einbruch oder zu sonstigen verdächtigen

Wahrnehmungen nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Bad Segeberg

unter 04551-8840 entgegen.



Rainer Wetzel









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neum?nster, übermittelt durch news aktuell

