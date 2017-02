170201.S Kiel: ACHTUNG! Aktuelle Warnung vor Anrufen falscher Polizeibeamter!

Kiel (ots) - Wir wenden uns mit einem aktuellen Warnhinweis an die

Medien und die Bevölkerung.



Heute wurden im gesamten Stadtgebiet zahlreiche ältere Menschen

von unbekannten Personen angerufen, die sich als Polizisten ausgaben.

Diese teilten mit, dass im Zuge von angeblichen Ermittlungen gegen

Diebesbanden die Adressen der Angerufenen aufgetaucht seien. Die

falschen Beamten müssten sie nun aufsuchen und ihren Schmuck in

Augenschein und eventuell auch mitnehmen.



Es soll bislang noch kein Schaden entstanden sein. Die Anzahl der

Anzeigen auf den Revieren und bei dem Kriminaldauerdienst stiegen im

Verlauf des Tages jedoch deutlich an.



Betroffene werden gebeten, sich im Falle eines solchen Anrufs bei

der Polizei unter 110 oder 0431-160 3333 zu melden. Es wird dringend

geraten, Fremden keinen Einlass in die Wohnung zu gewähren oder

Wertgegenstände auszuhändigen.



Wir stehen unter den oben genannten Nummern rund um die Uhr zur

Verfügung.



Journalistinnen und Journalisten werden gebeten, diese

Warnhinweise zu verbreiten.



Vielen Dank sagt die richtige Polizei!



Oliver Pohl









