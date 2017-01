170119-2- Chlorgasaustritt im Schwimmbad

Rendsburg (ots) - 170119-2-pdnms Chlorgasaustritt im Schwimmbad



Rendsburg / Am 19.01.2017, gegen 14.54 Uhr wurde Polizei und

Feuerwehr im Schwimmbad Rendsburg, An der Untereider ein

Chlorgasaustritt gemeldet. Im Schwimmbad hielten sich zu dieser Zeit

etwa 40 Badegäste auf, darunter viele Kinder. Nach derzeitigem Stand

konnte die Evakuierung so rechtzeitig und zügig erfolgen, dass

niemand verletzt wurde. Allerdings trugen sie Badekleidung, so dass

Decken für sie zu Verfügung gestellt werden mussten. Nach erster

Unterbringung in Einsatzfahrzeugen konnten die Badegäste kurze Zeit

später in einem Stadtbus untergebracht werden und die Personalien

aller Betroffenen wurden aufgenommen. Gegen 16.00 Uhr hatte sich

schon ein Großteil der Eltern betroffener Kinder eingefunden, um

ihren Nachwuchs abzuholen. Die währenddessen durch die Freiwillige

Feuerwehr Rendsburg vorgenommenen Messungen im Schwimmbad

hinsichtlich Chlorgas verliefen negativ. Insofern konnte eine

Gefährdung der Badegäste, was das Holen ihre Bekleidung aus den

Umkleiden anging, ausgeschlossen werden. Nähere Details zur

Alarmauslösung und zur Ursache werden sich erst im Laufe des morgigen

Tages klären lassen. Das Schwimmbad bleibt zunächst geschlossen.



