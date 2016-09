160906-1 Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Neumünster (ots) - 160906-1 pdnms Polizei sucht Zeugen nach

Unfallflucht



Neumünster / Am 05.09.2016, gegen 12.50 Uhr stellte eine

Verkehrsteilnehmer seinen weißen Transporter der Marke Peugoet im

Stadtteil Gadeland, in der Kummerfelder Straße, auf dem Parkstreifen

gegenüber des dortigen Schulparkplatzes ab. Das Fahrzeug stand zwar

entgegengesetzt der Fahrtrichtung aber vollständig auf dem

Parkstreifen und ragte nicht in die Fahrbahn der Kummerfelder Straße

hinein. Als der Fahrer gegen 12.05 Uhr zum Fahrzeug zurück- kehrte,

stellte er einen Schaden an der Beifahrerseite fest. Ein bislang

unbekanntes Fahrzeug dürfte den Transporter touchiert und

verschrammt. Es ist ein Schaden von etwa 900 Euro entstanden. Die

Polizei in Neumünster ermittelt wegen Unfallflucht und bittet

mögliche Zeugen sich unter der Tel.-Nr.: 04321/945-0 zu melden.

Rainer Wetzel









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen