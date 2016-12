160715-3 Polizeieinsatz

Neuwittenbek (ots) - 160715-3 pdnms Polizeieinsatz



Neuwittenbek / Aufgrund diverser Nachfragen durch

Medienvertreter bei der Regionalleistelle der Polizei in Kiel wird

mitgeteilt, dass am Abend des 22.12.2016, gegen 17.15 Uhr in einem

Waldstück bei Neuwittenbek von Einsatzkräften der Polizei nach

entsprechenden Hinweisen eine Person tot aufgefunden wurde. Nach den

ersten Feststellungen der Kriminalpolizei am Einsatzort ist von einem

suizidalen Hintergrund auszugehen, so dass weitere Details nicht

mitgeteilt werden.



Rainer Wetzel









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neum?nster, übermittelt durch news aktuell

