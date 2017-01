Tief Egon : Niedersachsen versinkt im Schnee – auch Unfälle in SH

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Offenbach/Main | Umgestürzte Bäume, gesperrte Bahnstrecken und Schnee auf den Straßen: Tief „Egon“ hat in der Nacht zum Freitag von Westen her Deutschland erreicht.

In Niedersachsen und im nordrhein-westfälischen Münsterland brachte „Egon“ Schnee.

Die Autobahn 30 musste bei Rheine in Richtung Niederlande gesperrt werden, weil sich auf verschneiter Straße ein Lastwagen quergestellt hatte. Die Bergung werde voraussichtlich bis 9 Uhr am Freitagmorgen dauern, sagte ein Polizeisprecher in Duisburg. Verletzt wurde niemand. In den Landkreisen Grafschaft Bentheim, Emsland, Lüneburg, Lüchow-Dannenberg und Uelzen und der Stadt Uelzen fällt der Unterricht heute an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen aus.

Während der Deutsche Wetterdienst für Teile Niedersachsens eine Unwetterwarnung herausgegeben hat, bleibt die Lage in Schleswig-Holstein wohl entspannter:

Bislang gab es in Schleswig-Holstein vor allem im Lauenburgischen witterungsbedingte Unfälle. Dichtes Schneetreiben brachte den Berufsverkehr dort zum Erliegen. Vor allem Lastwagen, die an Steigungen nicht mehr anfahren konnten, behinderten den Verkehr, etwa in Lauenburg auf der Berliner Straße (B5) sowie am Buchhorster Weg. Die Polizei musste mehrere Strecken zeitweise voll sperren. Beim „Forsthaus Glüsing“ an der B5 zwischen Lauenburg und Geesthacht krachten gleich vier Autos zusammen. „Die Anfahrt zum Unfallort war für uns eine reine Katatsrophe“, berichtete Feuerwehrsprecher Peer Kunze. Selbst die Bundesstraße war schlecht geräumt. Innerorts waren zwar Bushaltestellen geräumt, die Straßen aber dicht mit Schnee bedeckt.

Nach Polizeiangaben war beim „Forsthaus Glüsing“ gegen 5.40 Uhr ein Passat-Fahrer aufgrund von Straßenglätte ins Schlingern geraten. Er stieß frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, zwei weitere Autos fuhren in die Unfallstelle beziehungsweise landeten beim Ausweichen im Graben. Dort war auch Endstation für einen Linienbus auf der B 5 bei Grünhof. Er blieb zwar auf den Rädern, niemand wurde verletzt, aber ein Bergefahrzeug musste anrücken, um den Bus freizuschleppen.

Schlimmer war es am Donnerstagabend. Bei Handewitt ereignete sich ein tödlicher Unfall. In der Nähe von Rabel (Kreis Schleswig-Flensburg) wurden am späten Abend zwei Menschen bei einem Glätteunfall schwer verletzt. Der Wagen kam nach Angaben der Sprecherin von der Straße ab, überschlug sich und prallte gegen einen Mast. Weitere Glätteunfälle rund um Neumünster verliefen laut Polizei glimpflicher.

Auch die Polizei Hamburg warnt vor Glätte:

Verkehrshinweis: Aufgrund der Witterungslage muss mit Straßenglätte gerechnet werden. Fahrt vorsichtig und kommt sicher ans Ziel. #8geben pic.twitter.com/TeiBPVazjy — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 13. Januar 2017

Ein Verkehrschaos blieb aber zunächst aus. Bis zum Morgen gab es lediglich eine Sperrung auf der A7 bei Marmstorf, wie ein Sprecher der Verkehrsleitstelle am Morgen sagte. Zwei Lastwagen hatten sich wegen Glätte und Schneematsch quer gestellt. Die Fahrbahn war demnach Richtung Süden zeitweise gesperrt. Schwere Unfälle ereigneten sich laut Polizeiangaben zunächst nicht.

Im Saarland und in Rheinland- Pfalz fegte der Wind teils mit Orkanstärke über das Land und entwurzelte Bäume. Es kam zu Verkehrsbehinderungen und Stromausfällen. „Wir haben seit Mitternacht massive Probleme mit dem Sturm“, sagte ein Sprecher des Lagezentrums in Saarbrücken am frühen Freitagmorgen. Auf dem 554-Meter-hohen Weinbiet in Rheinland-Pfalz erreichte der Wind Geschwindigkeiten von bis zu 148 Kilometern in der Stunde.

Auch in Hessen brachte „Egon“ Sturm. „Wir haben schon um die 50 Einsätze wegen umgestürzten Bäumen und Gegenständen, die auf die Fahrbahn geflogen sind“, sagte ein für den Bereich Südhessen zuständiger Polizeisprecher am frühen Freitagmorgen in Darmstadt. Auf einigen Bahngleisen sorgte das Unwetter ebenfalls für Probleme: Die Strecken Gießen-Frankfurt und Darmstadt-Bensheim mussten in den frühen Morgenstunden gesperrt werden, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn.

In Nordrhein-Westfalen war die Strecke Köln-Siegen nicht befahrbar.

„Egon“ bringt wohl auch weiter Sturmböen und Schnee: Bis zu 30 Zentimeter Schnee innerhalb von sechs Stunden seien in Lagen von 400 bis 600 Metern möglich, erwartete Meteorologe Adrian Leyser vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Bis Freitagmittag sollte „Egon“ dann in Richtung Polen weiterziehen. Bei nassem Schnee und starkem Wind könnten erneut Stromleitungen und Bäume umknicken. „Das ist eine sehr gefährliche Kombination“, sagte Leyser. Von Nordrhein-Westfalen bis ins nördliche Sachsen-Anhalt seien daher massive Verkehrsbehinderungen möglich.

In der Mitte, im Süden und an der Nordsee seien am Freitag Sturmböen möglich, die auf Bergen sogar Orkanstärke erreichen können. Dort erwartete der DWD Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde.

Am Wochenende dürften vor allem im Hochland winterliche Bedingungen herrschen. Doch der starke Wind könnte Wintersportlern und Spaziergängern auch dann noch den Spaß verderben.

Bereits am Donnerstag hatten Schnee und glatte Straßen in Teilen Deutschlands den Verkehr erschwert. Bei Unfällen in Bayern kamen drei Menschen ums Leben. Auch in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern gab es witterungsbedingte Unfälle.

von dpa, Timo Jann

erstellt am 13.Jan.2017 | 10:53 Uhr