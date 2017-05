Notfälle : Zwei Weltkriegsbomben in Schwentinental gefunden

Bei Sondierungsarbeiten sind am Montag in Schwentinental (Kreis Plön) zwei Weltkriegsbomben gefunden worden. Sie sollen voraussichtlich am Donnerstagvormittag entschärft werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dafür müsse wahrscheinlich ein Teilbereich der B76 gesperrt werden. Wohl nur wenige Menschen werden von den «erforderlichen Absperr- und Räum-Maßnahmen» betroffen sein, wie ein Polizeisprecher sagte. Details zu den Bomben und der geplanten Entschärfung waren zunächst nicht bekannt.

Mitteilung der Polizei

von dpa

erstellt am 09.Mai.2017 | 09:25 Uhr