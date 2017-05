Kriminalität : Zwei Raubüberfälle in Hostel und Supermarkt in Hamburg

Einbrecher sind in der Nacht zu Montag in Hamburg in ein Hostel und einen Supermarkt eingedrungen. Ein unbekannter Täter bedrohte eine 50 Jahre alte Angestellte in einem Hostel in Hamburg-Hamm mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld. Er erbeutete 90 Euro aus der Kasse und stahl das Portemonnaie der Angestellten, wie die Polizei mitteilte. Nachdem er die Frau gefesselt hatte, flüchtete er. Die Angestellte befreite sich und alarmierte die Polizei.