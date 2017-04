Unfälle : Zwei Frachtschiffe im Nord-Ostsee-Kanal zusammengestoßen

Im Nord-Ostsee-Kanal bei Breiholz (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist ein Auto-Frachter mit einem Containerschiff zusammengestoßen. Der rund 100 Meter lange Frachter sei am Samstag vermutlich aufgrund starker Winde vom Kurs abgekommen und in der Folge seitlich mit dem Containerschiff kollidiert, teilte die Wasserschutzpolizei in Kiel am Sonntag mit. Dabei wurde das Frachtschiff oberhalb des Wasserspiegels durch einen rund 40 Meter langen Riss in der Außenhaut beschädigt. Die Wasserschutzpolizei untersagte der Besatzung die Weiterfahrt. Das Containerschiff konnte seine Reise nach abgeschlossener Kontrolle durch die zuständige Ordnungsbehörde fortsetzen.

Polizeimeldung

von dpa

erstellt am 23.Apr.2017 | 13:30 Uhr