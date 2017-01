Verkehr : Zugverkehr auf der Strecke Hamburg-Flensburg läuft wieder

Die Reparaturarbeiten an einer Oberleitung auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Flensburg haben länger als geplant gedauert. «Der erste Zug am Montagmorgen soll wieder planmäßig fahren», sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Sonntagabend. «Die Oberleitung ist stark beschädigt worden.» Auch das Wetter habe die Arbeiten erschwert.