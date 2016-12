Kriminalität : Zufallsfund: Polizei sichert Drogen im Wert von 20 000 Euro

1 von 1 Foto: Friso Gentsch 1 von 1

Durch Zufall haben Polizeibeamte in Handewitt (Kreis Schleswig-Flensburg) bei einer Fahrzeugkontrolle Drogen im Wert von rund 20 000 Euro sichergestellt. Ein Einsatzwagen hätte am Donnerstagabend das Knallen von Feuerwerkskörpern gehört und sei so auf einen 20-jährigen Mann aufmerksam geworden, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Beamten kontrollierten daraufhin den Wagen des Mannes, in dem sie zwar keine Silvesterknaller, dafür aber eine Tasche mit mehr als zwei Kilogramm Marihuana finden konnten. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf Handel mit Betäubungsmitteln.

Polizeimeldung