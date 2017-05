Prozesse : Wundersame Geldvermehrung gescheitert: Männer vor Gericht

Nach einer Demonstration des sogenannten Wash-Wash-Tricks habe ihnen ihr leichtgläubiges Opfer 3000 Euro in Scheinen ausgehändigt. Im Keller einer Wohnung präparierte der 44-Jährige das Bündel kunstgerecht und wies den Geldbesitzer an, warmes Wasser zu holen. Währenddessen tauschten die mutmaßlichen Betrüger die Geldscheine gegen ein wertloses Bündel aus.

Als sie das Paket am nächsten Tag gemeinsam öffneten, erklärten die Angeklagten, es sei zu wenig Geld im Bündel gewesen - und forderten mehr. Der Geschädigte gab ihnen erneut 300 Euro - die sich aber über Nacht im heißen Wasser ebenfalls in wertloses Papier verwandelten. Nun müssen sich die beiden Angeklagten am Donnerstag vor dem Amtsgericht Hamburg verantworten.

