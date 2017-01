Bahn : Weiterhin Probleme auf Bahnstrecke Hamburg-Flensburg

Ein Oberleitungsschaden in Alt Duvenstedt bei Rendsburg hat am Freitag den Zugverkehr auf der Strecke Hamburg-Flensburg ausgebremst. Ein Straßenfahrzeug habe am frühen Nachmittag die Oberleitungen an einem Bahnübergang beschädigt, teilte die Deutsche Bahn am Freitag mit. Infolgedessen sei ein Regional-Express von Kiel nach Husum stark beschädigt worden. Der Zug konnte seine Fahrt nicht fortsetzen. Die 27 Fahrgäste und das Personal wurden nicht verletzt und mit Bussen weiterbefördert.