Tarife : Weiterer Warnstreik im öffentlichen Dienst

Im Tarifkonflikt beim öffentlichen Dienst der Länder haben die Gewerkschaften für heute zu weiteren Warnstreiks in Schleswig-Holstein aufgerufen. In Kiel sollen Beschäftigte des Landes, der Hochschulen und des Universitätsklinikums den ganzen Tag über die Arbeit niederlegen. Am späten Vormittag sind Kundgebungen in der Kieler Innenstadt und in Neumünster geplant. Am Nachmittag wollen Gewerkschaftsvertreter Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) ihre Forderungen verdeutlichen. Die Gewerkschaften verlangen Gehaltsverbesserungen im Volumen von sechs Prozent. Die Tarifgemeinschaft der Länder hat das als zu hoch zurückgewiesen. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 16. und 17. Februar in Potsdam anberaumt.

von dpa

erstellt am 08.Feb.2017 | 01:47 Uhr