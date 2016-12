Einzelhandel : Weihnachtsgeschäft im Norden geht zu Ende

Mit einer guten Bilanz hat der Einzelhandel in Hamburg und Schleswig-Holstein das Weihnachtsgeschäft abgeschlossen. Die letzte Woche vor den Feiertagen brachte noch einmal die erwartete Käuferflut in die Geschäfte der Innenstädte. «Jetzt geht es darum, das Haus oder die Wohnung vorzubereiten und sich mit Lebensmitteln zu versorgen», sagte die Geschäftsführerin des Handelsverbands Nord, Brigitte Nolte. Die Nachfrage verlagere sich von den Innenstädte mehr in die Supermärkte der Stadtteile.