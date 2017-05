Wahlen : Wahlleiter: Keine Zwischenfälle und langes Auszählen

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Bockwoldt 1 von 1

Zu den Gründen für die lange Auszähldauer sagte von Riegen, es müsse ganz genau gezählt werden. «Da geht Sorgfalt vor Schnelligkeit.» Wenn es sehr lange bis in die Nacht hinein dauert, lasse auch die Konzentration nach. «Einige Wahlbezirke mussten neu zählen», sagte der Landeswahlleiter. Er will mit den Kreiswahlleitern auch klären, ob die Tatsache, dass die neuen Wahlzettel deutlich größer waren als die alten, mit zu Verzögerungen beigetragen hat. Die Zettel mussten mehrfach gefaltet wurden, um in die Wahlurnen zu passen. Folglich dürften die Wahlvorstände auch mehr Zeit gebraucht haben, um sie wieder auseinanderzufalten.

Landeswahlleiter zur Wahl

von dpa

erstellt am 08.Mai.2017 | 12:32 Uhr