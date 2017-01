Wirtschaftsinstitutionen : Wahlen zum Handelskammer-Plenum beginnen: Drei Bündnisse

Die Wahlen zum Plenum der Handelskammer Hamburg haben am Montag begonnen. Alle 160 000 Mitgliedsunternehmen sind aufgerufen, bis zum 14. Februar per Briefwahl ihre Vertreter für das Kammerparlament zu bestimmen. Um die 58 Sitze bewerben sich 133 Männer und Frauen. Die Kammerwahl, die in der Regel ohne großes öffentliches Interesse bleibt, ist in diesem Jahr von besonderer Brisanz, weil drei verschiedene Bündnisse gegeneinander antreten und aktiv Wahlkampf betreiben.